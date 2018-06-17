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مشروب شهير يقي من السرطان وأمراض القلب والجلطة

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:55 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر تناول كوب من عصير البقدونس من أكثر المشروبات التي تساعد على منح الجسم فوائد عديدة تساهم في الحد من مخاطر أمراض كثيرة، والتي يأتي على رأسها الوقاية من مخاطر السرطان كون البقدونس يساعد فى منح الجسم المواد المضادة للأكسدة التي تقي من مخاطر نمو الأورام السرطانية.

وبحسب ما جاء في موقع "برايد سايد"، فأن البقدونس يحتوي على الألياف الطبيعية اللازمة للقضاء على مشاكل المعدة وكذلك عسر الهضم، فضلا عن ذلك فأن البقدونس يساعد في خفض الوزن بصورة كبيرة.

ووفقا للموقع، فأن تناول البقدونس يساعد في القضاء على مشكلة الكولسترول السيء فى الجسم وبالتالى يحمي من الجلطة، ويقي من مخاطر التعرض لأمراض القلب.

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