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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بمراقبة الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:49 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار إن الجميع يقدر موقف المواطن بشأن زيادة الأسعار، لكن هناك عجزا في الموازنة لابد من سده، لافتًا إلى أن رفع الأسعار أشبه بالدواء المر حتى تتعافى مصر وتمر من الأزمة.

وأضاف "أبو العلا" في بيان له، أنه ليس هناك حلول بديلة أمام ارتفاع الأسعار، لكن علينا مراقبة الأسواق وزيادة الاستثمار وتسهيله، وهذا دور الحكومة وسنؤكد على ذلك في الرد على برنامج الحكومة من خلال لجان البرلمان.

وأوضح أن دور الحكومة يتلخص في تشجيع المستثمر ومنح الأراضي بأسعار مخفضة مقابل العمالة الكثيفة خاصة في المشروعات الصناعية والإنتاجية.

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