أعدى فتة شاورما الفراخ بالثومية بطريقة احترافية.. فيديو

هل تريدين اعداد اكلة بسيطة وغير مكلفة في رابع ايام العيد، ومفيدة وتحتوي على بروتينات وكربوهيدرات، وفيتامين سي لاحتوائها على البرتقال والليمون.



الشيف محمد حامد قدم فى برنامج المطعم بإعداد طريقة مبتكرة للفتة ومميزة، بالإضافة إلى المذاق المميز، ولن تكلفك الكثير فيمكن إعدادها بابسط المكونات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



المقادير:



4صدور فراخ



التتبيلة:

برتقاله

ليمونه

ربع كوب زيت ذرة

بصله

1 طماطم

3 ملعقة فلفل أسود حب

3 ملعقة كمون حب

2 عود قرفة خشب

4 فصوص حبهان صحيحة

2 ملعقة فلفل ابيض حب

معلقة بابريكا

ملعقة زنجبيل بودر

3 ملعقة كزبرة جافة



لعمل الفته:



عيش شامى محمص

زيت القلي



مقادير الأرز:



كيلوارز بسمتى

2بصل مفروم

2 معلقة سمن

مكعب مرق

3 ملعقة كركم

3 معلقه كارى

ملح

ماء

ساخن



طريقة التحضير:



-لعمل الشاورما:

سنقوم بتحميص البصلة في طاسة بطاسه، وننزل بباقي البهارات البودر والزيت ثم والليمون وعصير البرتقال، ونضع الفراخ ونتركها بالتتبيله مدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم نحضر العيش الشامى ونقطعه مكعبات ونحمره بالزيت، ثم نتركه جانبا ونبدأ في نجهز الفراخ ثم نشوحها في طاسة على النار إلى أن تنضج تماما.



لعمل الأرز:

ونضع في اناء على النار سمن وننزل بالبصل ثم الأرز البسمتى بالكركم والكاري وملح، ومكعب المرق ثم الماء الساخن، ونتركه على النار ولو احنا عاوزين الأرز البسمتى مفلفل اكتر ننقعه بماء ساخن لمدة عشر دقائق قبل التسويه



لنعمل التوميه:

وبطريقه سهلة نحر برطمان ونضع علبة زبادي صغيرة مع 4 فصوص من الثوم، ونقوم بضربها في الخلاط.



-تقديم فتة الشاورما:

هنجيب طبق التقديم ونضع العيش المحمص، ومن ثم نضع الارز البسمتي، على ان يكون ساخنا، ونضع الفراخ ثم نقوم بتزينها بالثومية.



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