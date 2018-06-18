أعدى فتة شاورما الفراخ بالثومية بطريقة احترافية.. فيديو

-لعمل الشاورما: سنقوم بتحميص البصلة في طاسة بطاسه، وننزل بباقي البهارات البودر والزيت ثم والليمون وعصير البرتقال، ونضع الفراخ ونتركها بالتتبيله مدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم نحضر العيش الشامى ونقطعه مكعبات ونحمره بالزيت، ثم نتركه جانبا ونبدأ في نجهز الفراخ ثم نشوحها في طاسة على النار إلى أن تنضج تماما.
لعمل الأرز: ونضع في اناء على النار سمن وننزل بالبصل ثم الأرز البسمتى بالكركم والكاري وملح، ومكعب المرق ثم الماء الساخن، ونتركه على النار ولو احنا عاوزين الأرز البسمتى مفلفل اكتر ننقعه بماء ساخن لمدة عشر دقائق قبل التسويه
لنعمل التوميه: وبطريقه سهلة نحر برطمان ونضع علبة زبادي صغيرة مع 4 فصوص من الثوم، ونقوم بضربها في الخلاط.
-تقديم فتة الشاورما: هنجيب طبق التقديم ونضع العيش المحمص، ومن ثم نضع الارز البسمتي، على ان يكون ساخنا، ونضع الفراخ ثم نقوم بتزينها بالثومية.