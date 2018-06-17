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منوعات

زلزال يضرب المكسيك بسبب فرحة الجماهير بالفوز على ألمانيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:51 م
صدى البلد
محمد طاهر
تسببت فرحة المكسيكيين بفوز منتخبهم على منتخب ألمانيا اليوم، ضمن مباريات كأس العالم، في حدوث هزة أرضية.

وذكرت السلطات الجيولوجية المكسيكية، اليوم الأحد، أنها اكتشفت "هزة أرضية اصطناعية" في مكسيكو سيتي " نتيجة للقفزات الهائلة من جانب المشجعين عندما تم تسجيل هدف الفوز".

واكتشف اثنان من أجهزة الاستشعار على الأقل النشاط الزلزالي وقت تسجيل الهدف، حسبما أفادت شبكة رصد الزلازل المكسيكية عبر تويتر.

وفاز منتخب المكسيك على نظيره الألماني بهدف نظيف في نتيجة أحدثت أول صدمة لكثير من المتابعين في مونديال روسيا 2018. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها المكسيك على ألمانيا في أي مباراة من مباريات كأس العالم.

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