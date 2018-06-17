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أخبار العالم

الإيطاليون: سنشجع جميع فرق كأس العالم ما عدا السويد

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:58 م
صدى البلد
حسن محرم
أثارت الطائفة الإيطالية في كندا جدلا واسعا بعد تعليقها لوحة كبيرة تعلن فيها تشجيعها لكل دول العالم، ما عدا السويد.

وبحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية فإن الطائفة الإيطالية في مونتريال بكندا كبيرة جدا، حيث يوجد في هذه المدينة أحياء واسعة تلقب باسم "إيطاليا الصغيرة" لم يعجبها عدم مشاركة بلادها في كأس العالم، بعد خروجها على يد السويد، لتعلق لوحة كتب عليها:" الجميع ما عدا السويد".

وتغيب إيطاليا، التي حصلت على مونديال 2006،عن هذه البطولة بعد خسارتها في التصفيات على يد السويد.
الإيطاليون: سنشجع جميع فرق كأس العالم ما عدا السويد

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