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كأس العالم

مفاجأة.. كابتن الأهلي السابق يعلن دعمه لروسيا أمام منتخب مصر

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:03 م
نجوم منتخب مصر
نجوم منتخب مصر
الديب ابوعلى
ندب كابتن الأهلي السابق إبراهيم سعيد حظه بعد تعثر كل المنتخبات التي شجعها منذ انطلاق نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ومنها السعودية ومصر والمغرب والأرجنتين ونيجيريا وألمانيا وأخيرا البرازيل.

وكتب إبراهيم سعيد علي صفحته بموقع التدوينات القصيرة "توتير" تغريدة قائلا: "مفيش منتخب شجعناه وشاف خير أبدنا".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من متابعيه قبل أن يعود ويكتب "حتى البرازيل اتعادل نخش بقى على روسيا عشان ربنا يكرمنا".

ويلتقي منتخبا مصر وروسيا بعد غد في ثاني مبارياتهما بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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