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فن

رويدا عطية توقعت نتيجة البرازيل وسويسرا وتشجع المكسيك بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعربت الفنانة السورية رويدا عطية عن إعجابها بأداء منتخب سويسرا في مباراته أمام منتخب السامبا البرازيلي، التي انتهت قبل قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مونديال روسيا 2018.

وتابعت رويدا عطية المباراة المشوقة، وتوقعت هدف التعادل السويسري قبل إحرازه، إذ كتبت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "اقل شيء ياخدو غول البرازيل .. شو هالفريق السويسري .. بيستاهلو البرزايل فريق مستحوذ عالطابه من اول المباراه"، لتعرب بعد ذلك عن فرحتها بعد هدف التعادل السويسري.

وتابعت رويدا عطية مباراة المنتخب الألماني، أمام المنتخب الميكسيكي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد بنتيجة غير متوقعة، إذ ساندت أبدت اعجابها بأداء الميكسيك.

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