الليلة.. تونس تلاقى إنجلترا للدفاع عن كبرياء العرب فى المونديال

يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين منتخب انجلترا ونظيره منتخب تونس على ملعب استاد فولغوغراد أرينا فى مستهل مشوار الفريقين فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.



ومن المقرر أن يقود الحكم الكولومبي، فيلمار رولدان، القيادة التحكيمية لمباراة تونس و إنجلترا.



ويعول المنتخب الانجليزى بقيادة جاريث ثاوجيت على تحقيق الفوز فى اللقاء على نسور قرطاج من أجل تعويض الإخفاق الذي صاحب مشاركته في يورو 2016 الذى اقيم فى فرنسا.



ويسعى مدرب انجلترا الى استغلال إمكانيات هاري كين المهاجم الشاب الى جانب الدفع باللاعب راتشفورد من أجل زيادة الفاعلية الهجومية على مرمى المنتخب التونسي.



ويدخل نسور قرطاج اللقاء بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول حاملين أحلام العرب فى ظل الإخفاق فى الجولة الأولى الذى صاحب مشاركة السعودية ومصر والمغرب واضعين فى الاعتبار قوة المنافس.



ويأمل نبيل معلول فى كتيبة النسور على معلول ووهبى الخزرى وفرجانى ساسى الى جانب فخر الدين يوسف من أجل تقديم مردود قوى فى المنافسة بالمجموعة السابعة على حجز بطاقة التأهل الى دور الـ 16.

