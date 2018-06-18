ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الليلة.. تونس تلاقى إنجلترا للدفاع عن كبرياء العرب فى المونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:00 ص
منتخب تونس
منتخب تونس
يسري غازي
يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين منتخب انجلترا ونظيره منتخب تونس على ملعب استاد فولغوغراد أرينا فى مستهل مشوار الفريقين فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.

ومن المقرر أن يقود الحكم الكولومبي، فيلمار رولدان، القيادة التحكيمية لمباراة تونس و إنجلترا.

ويعول المنتخب الانجليزى بقيادة جاريث ثاوجيت على تحقيق الفوز فى اللقاء على نسور قرطاج من أجل تعويض الإخفاق الذي صاحب مشاركته في يورو 2016 الذى اقيم فى فرنسا.

ويسعى مدرب انجلترا الى استغلال إمكانيات هاري كين المهاجم الشاب الى جانب الدفع باللاعب راتشفورد من أجل زيادة الفاعلية الهجومية على مرمى المنتخب التونسي.

ويدخل نسور قرطاج اللقاء بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول حاملين أحلام العرب فى ظل الإخفاق فى الجولة الأولى الذى صاحب مشاركة السعودية ومصر والمغرب واضعين فى الاعتبار قوة المنافس.

ويأمل نبيل معلول فى كتيبة النسور على معلول ووهبى الخزرى وفرجانى ساسى الى جانب فخر الدين يوسف من أجل تقديم مردود قوى فى المنافسة بالمجموعة السابعة على حجز بطاقة التأهل الى دور الـ 16.

ترشيحاتنا

13 مليون حصيلة إيرادات الأفلام في ثاني أيام عيد الفطر .. حرب كرموز يحتفظ بالصدارة .. وليلة هنا وسرور يلاحقه .. وكارما في المركز الأخير

كيم جونج أون يتحول إلى الحاكم بأمر الله .. التايمز البريطانية تؤكد: الشعب الكوري الشمالي يتعرض لغسيل مخ منذ الحرب العالمية الثانية.. ونزع السلاح النووي هو الحل الوحيد

احترس .. هذا الفعل يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

شاهد .. مواطن سعودي يفاجئ أمير قطر السابق في روسيا

جرحى فلسطين في العريش: مصر وجيشها فوق رأسنا والله يحييهم

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقى للفنانة نورا

شاهد .. لقطات مروعة لزلزال اليابان

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

النقاد يقيمون أفلام عيد الفطر .. الموسم خالِ من الإبداع الفنى .. وحرب كرموز الأفضل من حيث الصنع والمتعة.. وقلب أمه الحصان الأسود

عدنان حلبية يلغي سفره لروسيا لإنهاء التعاقد مع 5 لاعبين

مشروب يخلص جسمك من السموم والدهون بعد رمضان

مميزات لسداد مقدمات "شقق سكن مصر" بتحويل بنكى.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟