لوف: أداؤنا كان سيئا في الشوط الأول ولم نسيطر على الكرة

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، أن فريقه قدم أداء سيئا في الشوط الأول من مباراته أمام المكسيك، والتي انتهت بخسارة ألمانيا بهدف نظيف.



وقال لوف - في تصريحاته عقب اللقاء - "لم تكن التمريرات دقيقة، وفقدنا الكرة بصورة لم يسبق لها مثيل، وهذا مكن المنافس من قطعها بسهولة.. لعبنا بصورة سيئة في الشوط الأول، ولكننا استعدنا المستوى في الشوط الثاني، رغم أن المكسيك واصلت تهديد مرمى ألمانيا من خلال الهجمات المرتدة".

وأضاف "نحن محبطون، خسرنا المباراة الأولى، وهذا أمر غير عادي بالنسبة لنا، لم نلعب كما اعتدنا، لابد من استخلاص الدروس وتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.. المكسيك أحد الفرق القوية خلال العامين الماضيين، هم يجيدون الهجمات المرتدة وينتقلون بصورة جيدة للغاية من الدفاع للهجوم، وهم خبراء في الاستحواذ على الكرة، ولديهم لاعبون يتميزون بالسرعة الشديدة واستغلال المساحات على نحو جيد".