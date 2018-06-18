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اقض على جير الأسنان فى أقل من ربع ساعة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة الجير الموجود في الأسنان من أكثر الأمور التي تهم الكثير منا ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الأزمة، ويعتبر استخدام الطرق التقليدية خيار غير مناسب للقضاء على تلك المشكلة التى تسبب رائحة فم كريهة للغاية.

فكما جاء فى موقع "بريد سايد"، فهناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة الجير الموجود في الأسنان وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية لا تسبب أى مشكلات للجسم وتتمثل تلك الطريقة في الآتي:

المكونات المطلوبة:
بصل بودرة.
بيكربونات صوديوم.
ماء.

الطريقة:
تخلط المكونات معا حتي الحصول على عجينة.
ضعي المكونات على أسنانك واغسليها بواسطة الفرشاة.
اغسلى اسنانك بواسطة الماء الفاتر.

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