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آثار الهرم: استقبلنا 10 آلاف زائر يوميا خلال عيد الفطر.. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
أكد وائل فتحي، نائب مدير عام منطقة آثار الهرم، أن المنطقة استقبلت في عيد الفطر 10 آلاف زائر يوميًا، لافتًا إلى أن هذه الأعداد قد تزيد في عيد الأضحى لتصل لـ18 ألف زائر في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الأعداد التي توافدت على منطقة الهرم الأثرية مناسبة لما يتوافد عليها في هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف مدير عام منطقة الهرم، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن منطقة الهرم في الأعياد والمناسبات تستقبل أعدادًا كبيرة خلاف الأيام العادية، مشيرًا إلى أن السياحة الأجنبية في الهرم تكون قليلة في فترة الصيف، والسياحة المحلية تكون أكثر عددًا. 

وأوضح أن وزارة الآثار تعمل على زيادة تأمين المنطقة الأثرية خلال أيام الإجازات، من خلال أفراد الأمن على منافذ الدخول، نظرا للأعداد الكبيرة التي تستقبلها المنطقة في هذه الأيام.

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