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بنات البلد

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:26 م
أصالة نصري - صورة
أصالة نصري - صورة ارشيفية
آية التيجي
ارتدت المطربة الجميلة السورية اصالة نصري فستانا باللون الازرق المصنوع من التل ، خلال إحيائها حفلها فى أوبرا دبي، وكانت معها ابنتها، والتي ظهرت بإطلالة مميزة ومتألقة.

وتميز فستان اصالة بإطلالة ببساطة للغاية، فقد كان الفستان باللون الازرق الهادئ، وعليه تل خفيف باللون الازرق، وقد اعطاها إطلالة راقية وانيقة .

وقد وضعت اصالة مكياجا هادئا يتناسب مع رقة ملامحها، يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وقد اختارت ايضا ربط شعرها إلى الوراء ليظهر من جمال ملامحها وتناسب بشكل كبير مع إطلالتها المميزة.

ولم تتكلف أصالة في اختيار الاكسسورات فقد وضعت بعض اللمسات البسيطة وارتدت قرطين باللون الفضي، وخاتمين باللون الفضي.
أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور
أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

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