استئناف ماراثون الثانوية العامة غدا بـ الفيزياء والتاريخ.. التعليم: الأسئلة لن تخرج عن المقرر.. وحجازي لـ الطلاب: لا داعي للقلق.. وصفحات الغش لا تملك الامتحان ولكنها تنصب عليكم

استئناف ماراثون الثانوية العامة غدا بإمتحاني الفيزياء والتاريخ

لم ولن تتمكن أي من صفحات الغش من نشر الامتحان قبل توزيعه باللجان

واضعو الامتحانات لديهم تعليمات بوضع أسئلة واضحة وخالية من التعقيد



يستأنف طلاب الثانوية العامة غدًا الثلاثاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2017/2018 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن توقفت الامتحانات مؤقتًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



ومن المقرر أن يؤدي غدًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا ، طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء ويبلغ إجمالي عدد الطلاب ممتحني هذه المادة 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية غدًا الامتحان في مادة التاريخ ، ويبلغ إجمالي عدد ممتحني هذه المادة 254.508 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.



وبالنسبة لبوكليت امتحان مادة الفيزياء، فيتكون من 17 صفحة، تشمل بداخلها 45 سؤالًا، وتكون الدرجة الكلية للإمتحان من 60 درجة.



وعلم صدى البلد، أن بيان توزيع درجات بوكليت امتحان الفيزياء سيكون كالتالي:



- الاسئلة من 1 حتى 6 : درجة واحدة

- الاسئلة من 7 حتى 9 : درجات

- الاسئلة 10 حتى 15 : درجة واحدة

- الاسئلة من 16 حتى 18 : درجتان

- الاسئلة من 19 حتى 24 : درجة واحدة

- الاسئلة من 25 حتى 27 : درجتان

- الاسئلة من 28 جتى 33 : درجة واحدة

- الاسئلة من 34 حتى 36 : درجتان

- الاسئلة من 37 حتى 42 : درجة واحدة

- الاسئلة من 43 حتى 45 : درجتان



أما بالنسبة لبوكليت امتحان مادة التاريخ، فيتكون من 20 صفحة، وتشمل بداخلها 40 سؤالًا، وتكون الدرجة الكلية للإمتحان من 60 درجة.



ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ مؤمنة تأمينًا مشددًا، مشيرًا إلى أنه لم ولن تتمكن أي من صفحات الغش الموجودة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من نشر أي جزء من الامتحانين قبل توزيعهما داخل اللجان وأن كل ما يتم تداوله عبر صفحات الغش قبل بدء الامتحان ما هي الا "اسئلة وامتحانات مزيفة".



وأضاف "حجازي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن صفحات الغش حاولت خلال اجازة العيد ايهام طلاب الثانوية العامة بإمتلاكها إمتحاني الفيزياء والتاريخ، وحاولوا اقناع الطلاب بدفع مقابل مادي معين لإرسال الامتحان لهم، مؤكدًا أن هذه الصفحات هدفها النصب على الطلاب وجمع الأموال منهم، رغم أنها لا تمتلك أي من امتحانات الثانوية العامة الحقيقية لأن هذه الامتحانات موجودة في حماية إحدى الجهات السيادية في الدولة.



وردًا على حالة القلق والتوتر التي يعيشها طلاب العلمي خوفا من "الفيزياء" وطلاب الأدبي خشية "التاريخ"، قال حجازي: "لا داعي للقلق، فنحن نؤكد لأبناءنا الطلاب، أن امتحاني الفيزياء والتاريخ سيكونان مطابقين لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات، ولن يخرجا عن المقرر الدراسي الذي درسه الطلاب أثناء العام الدراسي"، لافتًا إلى أن واضعي الامتحانات لديهم تعليمات بوضع أسئلة واضحة وخالية من التعقيد.



أما عن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة، فأوضح أن الكنترولات ستستكمل غدًا أعمال التصحيح، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من تصحيح امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدًا أنه قد بلغت النسبة المئوية للنجاح (95.8%) ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (866) طالبًا.



وبخصوص لجان الغش التي أثارت الجدل مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، أوضح حجازي لــ "صدى البلد" أن هناك إجراءات تم اتخاذها لوضع هذه اللجان تحت سيطرة الوزارة خلال امتحانات الثانوية التي سيتم استئنافها بعد العيد"، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستكون مؤمنة تأمينًا مشددًا وسيتم التصدي لأي محاولات غش تتم بداخلها".



وأكد أنه بالنسبة للإمتحانات التي أداها طلاب هذه اللجان المشهورة بالغش قبل عيد الفطر المبارك، فهناك إجراءات جادة تتم داخل الكنترولات لمراجعة جميع كراسات الطلاب والكشف عن الكراسات الامتحانية ذات الإجابات المتطابقة وعرضها على لجنة خاصة للتأكد من وجود تطابق في الإجابات وإثبات حالة الغش لاتخاذ قرار بحرمان أصحاب هذه الكراسات الامتحانية من دخول الامتحان لمدة عام عقابا لهم على الغش الجماعي في حالة ثبوته.



جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة انطلق رسميًا بجميع محافظات مصر يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018 ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد الموافق 1 يوليو 2018، وقد امتحن الطلاب حتى الآن في مواد "اللغة العربية، والتربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، والجبر والهندسة الفراغية، واللغة الأجنبية الأولى".