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مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
سارة يسن - عبدالله
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة إذاعة مباراة المنتخب الوطني بكأس العالم بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.

جاء ذلك ضمن خطة أمانة الحزب بالجيزة برعاية النائب المهندس علاء والي أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل الأمين العام المساعد والقبطان احمد مرعي والأستاذ محمد رجب بكري والأستاذ محمود رجب بكري أعضاء الحزب.

وقد حضر حشد كبير من الجمهور اثناء اذاعة مباراة مصر مع أوروجواي على شاشة عملاقة بترحيب وتفاعل مع المباراة.

وأعلن القبطان احمد مرعي أنه سيتم اذاعة المباريات القادمة للمنتخب علي نفس الشاشات العملاقة بميدان مصطفى محمود بالمهندسين بالجيزة إسهاما من الحزب لرفع الروح المعنوية للمواطنين.
مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور
مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور
مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور
مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور
مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور
مستقبل وطن بالجيزة يذيع مباريات المنتخب بكأس العالم .. صور

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