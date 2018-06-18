اليوم.. منتخب بلجيكا يواجه بنما ويخشى مفاجآت المونديال

يواجه منتخب بلجيكا منتخب بنما على ملعب استاد فيشت الأوليمبي فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا فى تمام الساعة الخامسة اليو.



يدير اللقاء الحكم الزامبى جاني سيكازوي على أن يعاونه الثنائى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وزاخيلي ثوسي سيويلا وريوجي ساتو حكما رابعا.



يعتبر روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا ضربة البداية أمام بنما مصيرية وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط فى ظل المنافسة القوية مع انجلترا وتونس على بلوغ دور الـ 16.



ومنح مارتينيز الثلاثى إيدين هازارد وروميلو لوكاكو ودى بروين مهام هجومية مطالبا إياهم بضرورة إحراز هدف مبكر فى مرمى المنافس لضمان الفوز.



من جانبه يرغب هيرنان داريو غوميز مدرب منتخب بنما فى الظهور بشكل قوى وتحقيق مفاجأة فى أول مشاركة له فى نهائيات المونديال أمام منتخب بحجم بلجيكا الذى يعتبره المتابعين الحصان الأسود للبطولة.



ويسعى مدرب بنما الى استغلال الأوراق الرابحة ضمن صفوف الفريق فى مباغتة الدفاعات البلجيكية لاسيما وانه المنتخب البنمي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين أبرزهم جابريال جومار وفيليبي بالزى وخوسيه لويس الذين نجحوا فى صنع الفارق خلال مشوار تصفيات كأس العالم.