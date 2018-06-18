حرب كرموز يتجاوز 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عيد الفطر

حقق فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، إيراد بلغ 6,245,062 جنيه، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ليواصل الفيلم تربعه على إيرادات أفلام الموسم متفوقًا على باقي الأفلام لليوم الثاني على التوالي من العرض.



ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها النجمة غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز أن يغتصبوها فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.



فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

