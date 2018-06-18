ننشر ترتيبات زيارة الوفد الإيطالي لمصر على مدار ٥ أيام





وكان يرافقه في حفل الاستقبال سيادة المطران برونو موزارو السفير الفاتيكاني بمصر، ونيافة المطران الانبا توماس عدلي المدبر الرسولي لايبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم، والاب بيشوي رسمي مدير الاكليريكية والعديد من الكهنة والشمامسة.



الوفد الايطالي مكون من 45 شخصا ويترأسهم صاحب السيادة المطران لينو فوماجالي، والعديد من الكهنة والشخصيات العامة والصحفيين.



بدأ الوفد بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالمعادي وبعدها انتقل الى الاكليريكية لمقابلة البطريرك والاحتفال بالقداس الالهي.



سيقوم الوفد بزيارة بعض الاماكن السياحية مثل الاهرامات والمتحف المصري وسيستمر في زيارة بعض اماكن مسار العائلة المقدسة بالقاهرة ووادي النطرون.



من المقرر أن يتقابل الوفد ايضا مع صاحب القداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الارثوذكس.



يرجع أهمية هذا الحدث لكونه الاول في مجال السياحة الدينية بعد لقاء الوفد المصري العام الماضي بقداسة البابا فرنسيس والذي بارك أيقونة العائلة المقدسة معطيا اشارة الانطلاق لهذا النوع من السياحة الذي سيكون له بالتأكيد أثر إيجابي على صورة مصر في الخارج كبلد الأمن والأمان وكذلك على السياحة بشكل عام.



وأكد صاحب الغبطة في كلمته على مدى اهتمامه وفخره بهذا الحدث كما وشكر كل من قام بتنظيمه من مسئولي الدولة والكنيسة.





ورحب غبطته بالوفد قائلا: اهلا بكم في بيتكم، اتمنى ان تقوموا بحج سعيد لزيارة مسار العائلة المقدسة، وايضا اتمنى لكم لقاء شخصي مع من زار هذه الأماكن المقدسة فقدسها.



كما وأكد المطران لينو على مدى احساسه بالامان منذ لحظة وصوله الى مصر وشكر الكنيسة وكل القيادات بالدولة لهذا الاستقبال ملئه الكرم.



ومن المقرر ان يغادر الوفد البلاد يوم الخميس الموافق 21 يونيو الجاري.

استقبل غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الوفد السياحي الديني الإيطالي القادم لزيارة مسار العائلة المقدسة، بمقر الكلية الاكليريكية بالمعادي.