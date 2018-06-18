ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر ترتيبات زيارة الوفد الإيطالي لمصر على مدار ٥ أيام

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:14 ص
ننشر ترتيبات زيارة
ننشر ترتيبات زيارة الوفد الايطالي لمصر علي مدار ٥ ايّام
مايكل حنا
استقبل غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الوفد السياحي الديني الإيطالي القادم لزيارة مسار العائلة المقدسة، بمقر الكلية الاكليريكية بالمعادي. 

وكان يرافقه في حفل الاستقبال سيادة المطران برونو موزارو السفير الفاتيكاني بمصر، ونيافة المطران الانبا توماس عدلي المدبر الرسولي لايبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم، والاب بيشوي رسمي مدير الاكليريكية والعديد من الكهنة والشمامسة.

الوفد الايطالي مكون من 45 شخصا ويترأسهم صاحب السيادة المطران لينو فوماجالي، والعديد من الكهنة والشخصيات العامة والصحفيين.

بدأ الوفد بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالمعادي وبعدها انتقل الى الاكليريكية لمقابلة البطريرك والاحتفال بالقداس الالهي.

سيقوم الوفد بزيارة بعض الاماكن السياحية مثل الاهرامات والمتحف المصري وسيستمر في زيارة بعض اماكن مسار العائلة المقدسة بالقاهرة ووادي النطرون.

من المقرر أن يتقابل الوفد ايضا مع صاحب القداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الارثوذكس.

يرجع أهمية هذا الحدث لكونه الاول في مجال السياحة الدينية بعد لقاء الوفد المصري العام الماضي بقداسة البابا فرنسيس والذي بارك أيقونة العائلة المقدسة معطيا اشارة الانطلاق لهذا النوع من السياحة الذي سيكون له بالتأكيد أثر إيجابي على صورة مصر في الخارج كبلد الأمن والأمان وكذلك على السياحة بشكل عام.

وأكد صاحب الغبطة في كلمته على مدى اهتمامه وفخره بهذا الحدث كما وشكر كل من قام بتنظيمه من مسئولي الدولة والكنيسة. 

ورحب غبطته بالوفد قائلا: اهلا بكم في بيتكم، اتمنى ان تقوموا بحج سعيد لزيارة مسار العائلة المقدسة، وايضا اتمنى لكم لقاء شخصي مع من زار هذه الأماكن المقدسة فقدسها.

كما وأكد المطران لينو على مدى احساسه بالامان منذ لحظة وصوله الى مصر وشكر الكنيسة وكل القيادات بالدولة لهذا الاستقبال ملئه الكرم.

ومن المقرر ان يغادر الوفد البلاد يوم الخميس الموافق 21 يونيو الجاري.

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: لا زيادة فى أسعار الأدوية بعد رفع المحروقات

لطيفة تنشر صورة لها في الحرم المكي

زلزال يضرب المكسيك بسبب فرحة الجماهير بالفوز على ألمانيا

اقض على آلام الصداع بهذه الطرق الطبيعية

الجولان تشعل حرب السيادة بين أمريكا وإسرائيل

في عيد ميلادها .. نورا تزوجت مرتين إحداهما من رجل أعمال شهير

احترس .. هذا الفعل يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

ربة منزل تقتل جارتها وتسرق مصوغاتها الذهبية بالمنوفية

محمد صلاح يهنئ هيندرسون رفيق الكفاح فى ليفربول بعيد ميلاده

لعنة حامل اللقب تطارد كبار أوروبا وإنجاز تاريخي لمنتخبات جديدة

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

صحيفة تكشف أوامر بوتين الموجهة للإعلام الروسي خلال كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟