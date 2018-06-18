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كأس العالم

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم بمدينة برج العرب في الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يعقد جلسات مكثفة طوال الأيام الماضية في فندق الإقامة مع محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة.

ولم يقض يوسف أجازة العيد برفقة أسرته حيث ظل يرتب للمعسكر الداخلي في برج العرب بناء على طلب كارتيرون نفسه الذي منح اللاعبين يومًا إضافيًا في اجازة العيد حتى يتسنى لهم التركيز الكامل في المعسكر المغلق الذي يبدا اليوم ويستمر لمدة أسبوع.

ولا يزال الجهاز الفني حتى الآن يحاول إنهاء ازمة المعسكر الخارجي وإن كان الأقرب له هو سويسرا بناء على طلب كارتيرون نفسه ويتواصل يوسف مع الشركة الراعية بهدف الانتهاء من كافة التفاصيل.

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