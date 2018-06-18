رئيس شعبة البن: الأسعار لن تتأثر بزيادات الوقود الأخيرة

نفى حسن فوزير، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن تتحرك أسعار البن بعد قرارات زياد أسعار الوقود الأخيرة، مؤكدا أن التأثير على أسعار البن سيكون طفيفا جدا إن وجد.



وأكد فوزي لـ "صدى البد"، أن استهلاك البن يشهد إقبالا كبيرا من جانب الشباب بعد التنوع الذي شهده السوق في الاستيراد وتنوع النكهات مشيرا إلى أن استهلاك مصر من البن في 2017 سجل 40 ألف طن.



وتوقع ارتفاع الاستهلاك المحلي للبن من 40 إلى 45 ألف طن بن خلال عام 2018، موضحا أن أسعار طن البن تختلف حسب بلد المنشأ، مشيرا إلى أن البن اليمني يتربع على عرش الأسعار حيث إنه الأعلى سعرا في السوق يليه البن الكولومبي والبرازيلي.