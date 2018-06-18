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فن

ليلة هنا وسرور يتجاوز 4 ملايين جنيه في ثاني أيام عيد الفطر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوز فيلم "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد إمام، حاجز الـ 4 ملايين جنيه في ثاني أيام عيد الفطر، إذ حقق إيراد بلغ 4,103,428 جنيه في ثاني أيام عرضه، ليحل ثاني أفلام الموسم من ناحية الإيرادات خلف فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، الذي احتل الصدارة.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا) وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدنى و تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر واخراج حسين المنباوى.

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