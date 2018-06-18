البنوك تستأنف نشاطها غدا

يبدأ البنك المركزى وكافة البنوك العاملة فى مصر أول يوم عمل غدا الثلاثاء، وذلك مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.



وكان البنك المركزى قد منح البنوك عطلة يومى الأحد والاثنين بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع العطلة الأسبوعية المعتادة.