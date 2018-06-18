ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أردوغان يتباهى بالرأفة بالحيوان في الدعاية الانتخابية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:54 ص
إردوغان يتباهى بالرأفة
إردوغان يتباهى بالرأفة بالحيوان في الدعاية الانتخابية
رويترز
ألقت الشرطة التركية القبض على رجل يشتبه بتعذيبه كلبا بعد انتشار صوره الصادمة على وسائل التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت حالة من الغضب في البلاد وفرضت نفسها على جدول الأعمال السياسي قبيل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وعثر على الكلب مبتور الأطراف الأربعة والذيل في غابة بمقاطعة صبنجة بإقليم سكاريا ونقل إلى طبيب بيطري للعلاج ، ونفق الكلب المصاب خلال جراحة أجريت له يوم الجمعة.

وأبلغ الرئيس رجب طيب إردوغان تجمعا انتخابيا في اسطنبول اليوم الأحد بأن الشرطة ألقت القبض على عامل في مجال الإنشاءات أمس السبت فيما يتعلق بهذه الواقعة.

وتعهد إردوغان بتعديل قوانين حقوق الحيوان في تركيا بعد الانتخابات التي ستجرى يوم 24 يونيو والتي يستهدف الفوز فيها بفترة ثانية.

وقال "سواء (كانت أعمال العنف ضد الحيوانات) في المنزل أو في الشارع سنأخذ القانون في الحسبان ونقيمه، ألقي القبض على العامل اليوم، السلطات في صبنجة أمرت بإلقاء القبض عليه".

وأثار الحادث حالة نادرة من الوحدة بين الأحزاب السياسية التركية والمرشحين الرئاسيين الذين يتبادلون الانتقادات اللاذعة منذ أسابيع قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري يوم الأحد المقبل.

وبعد أن أثارت صور الكلب ومقاطعه المصورة حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ندد كل من مسؤولي الحكومة وساسة المعارضة بتلك الواقعة ودعوا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الذين يسيئون معاملة الحيوانات.

وتقول جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان إن العقوبات المنصوص عليها في القانون التركي بخصوص ارتكاب أعمال وحشية ضد الحيوانات لينة أكثر مما ينبغي.

وكتبت ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير والمرشحة الرئاسية على تويتر تقول "الوحشية ضد كائن حي صغير استعراض مؤلم لفقد القيم في بلدنا. أدعو الله أن يجد الذين آذوا كلبا صغيرا ما يستحقونه في الآخرة".

وأضافت "نتنمى أن يفعلوا (المسؤولين) ذلك (العقاب) في هذا العالم عبر القوانين المناسبة أيضا".

ترشيحاتنا

كارما يتذيل أفلام عيد الفطر في ثاني أيامه

مفاجأة.. كابتن الأهلي السابق يعلن دعمه لروسيا أمام منتخب مصر

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

تعليق حارس أيسلندا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

احترس .. هذا الفعل يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

شاهد .. بوتين يستعرض قوته بصاروخ سويوز

في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن ليلى شعير

مي عز الدين.. في إطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

استخدام لن يخطر لبالك لأوراق الكرنب

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

في عيد ميلادها .. نورا تزوجت مرتين إحداهما من رجل أعمال شهير

لوف: أداؤنا كان سيئا في الشوط الأول ولم نسيطر على الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟