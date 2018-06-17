ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

دراسة طبية تحذر من مشاهدة مباريات كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:47 م
صدى البلد
حسن محرم
كشفت دراسة طبية عن مخاطر صحية عديدة لمتابعة مباريات المونديال تتراوح بين الأزمات القلبية والجلطات، والانتحار، والتوجه إلى العنف الأسري.

وبحسب دراسة نشرتها المجلة الطبية "جورنال أوف ميديسان"، فإن كرة القدم ليست لعبة فقط، موضحة أن الفعاليات الكروية الكبرى مثل كأس العالم تزيد بشكل كبير من الأخطار المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية ومعدلات الوفاة.

وحذرت الدراسة أشخاصا يعانون من مشكلات في الشرايين والأوعية الدموية من متابعة كأس العالم، وكذلك الذين يعانون من أمراض تتعلق بالضغط.

وأشارت إلى أن العديد من المشجعين الذين تابعوا مباريات عبر شاشات التلفزة، غالبا ما صاحوا بشكل "جعلهم قريبين من أزمة قلبية"، لا سيما عندما يهدر فريقهم فرصة سهلة لتسجيل هدف.

وشدد الباحثون على أهمية أخذ هذه الأمور على محمل الجد، إذ أن المشاعر القوية التي يختبرها مشجعو كرة القدم لا سيما الضغط والقلق والغضب، كلها عوامل قد تساهم في زيادة خطر الأزمات القلبية، بحسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وقالت المتخصصة بالقلب في جمعية القلب البريطانية جولي وورد "نعرف أن هذا وقت مثير للحماس، لكن لا يجب أن ينسى المشجعون صحتهم القلبية".

ترشيحاتنا

تناول قشر الليمون واكتشف ما سيحدث للجسم

الأسيوطي يرصد 30 مليون جنيه لقطع الطريق على الأهلي وضم رامي صبري

مدمن غبي .. يذهب إلى قسم الشرطة للتحقق من جودة المخدر

أكبر تحرك قانوني ضد قناة beIN SPORT القطرية

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو بعنوان رقم واحد

بث مباشر مباراة تونس وإنجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مشروبات سحرية تقضي على سموم الكبد والكلى

شاهد .. كوتينيو يتقدم للبرازيل بهدف عالمي أمام سويسرا

ربة منزل تقتل جارتها وتسرق مصوغاتها الذهبية بالمنوفية

الاحتفالات تسبب هزة أرضية في المكسيك ورقم سلبي جديد للبرازيل

نادية عمارة: النبي كان يحب النظر إلى ابنته رقية لهذا السبب

نجم الأهلي يعقد قرانه على نجلة المدير الفني السابق للزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟