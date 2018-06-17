دراسة طبية تحذر من مشاهدة مباريات كأس العالم

كشفت دراسة طبية عن مخاطر صحية عديدة لمتابعة مباريات المونديال تتراوح بين الأزمات القلبية والجلطات، والانتحار، والتوجه إلى العنف الأسري.



وبحسب دراسة نشرتها المجلة الطبية "جورنال أوف ميديسان"، فإن كرة القدم ليست لعبة فقط، موضحة أن الفعاليات الكروية الكبرى مثل كأس العالم تزيد بشكل كبير من الأخطار المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية ومعدلات الوفاة.



وحذرت الدراسة أشخاصا يعانون من مشكلات في الشرايين والأوعية الدموية من متابعة كأس العالم، وكذلك الذين يعانون من أمراض تتعلق بالضغط.



وأشارت إلى أن العديد من المشجعين الذين تابعوا مباريات عبر شاشات التلفزة، غالبا ما صاحوا بشكل "جعلهم قريبين من أزمة قلبية"، لا سيما عندما يهدر فريقهم فرصة سهلة لتسجيل هدف.



وشدد الباحثون على أهمية أخذ هذه الأمور على محمل الجد، إذ أن المشاعر القوية التي يختبرها مشجعو كرة القدم لا سيما الضغط والقلق والغضب، كلها عوامل قد تساهم في زيادة خطر الأزمات القلبية، بحسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.



وقالت المتخصصة بالقلب في جمعية القلب البريطانية جولي وورد "نعرف أن هذا وقت مثير للحماس، لكن لا يجب أن ينسى المشجعون صحتهم القلبية".

