إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها اليوم في الرياض، بإطلالة مميزة وانيقة للغاية، فقد ارتدت فستانا باللون الروز يتداخل مع اللون الاورانج والروز والبنفسجي، والذي ابهر كل معجبين الفنانة اليسا.



وتميز فستان إليسا بأنه مصنوع من الحرير، وكان يغطي جسمها بالكامل وكان أكثر احتشاما مما أعطاها إطلالة رقيقة وبسيطة، اوقد زين الفستان بعض الورود.



وتركت إليسا شعرها منسدلا على اكتافها ليتناسب مع إطلالتها الرقيقة، والبسيطة للغاية، وقد اختارت مكياج هادئ يتناسب مع ملامحها واعتمدت السموكي كما هو معتاد عنها دائما لتظهر من جمالها.



واختارت بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات فقد اختارت قطريين طويلين من اللون الفضي، وخاتم بسيط للغاية لتظهر بشكل غير متكلف وأنثوي.



وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام..