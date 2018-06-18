حضرى سندوتشات التيك أواى بنفس المذاق فى المنزل

أطفالك يعشقون الأطعمة التيك أواى يمكنك تحضيرها لهم بنفس المذاق على طريقة الشيف إلهام فتحى إليط طريقة تحضير سندوتش الدجاج بطريقة مبتكرة ..



المقادير..



1/2 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

مايونيز

4 صدور دجاج مخلية من العظم ( ولكن مع الجلد )

1/2 ملعقة صغيرة ملح



خس

1/2 ملعقة شاي فلفل أحمر حار

1/2 ملعقة صغيرة مستردة ( خردل )



خبز

ملعقة صغيرة ملح

زيت للقلي

3 ملاعق كبيرة دقيق



طريقة التحضير



فى وعاء عميق اخلطي كل مكونات التتبيلة مع بعضها و قلبى حتى تمام التجانس ثم اتركيها جانبا

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الخردل ثم ضعيها فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة وبعد اخراج الدجاج من الثلاجة اغمسى صدور الدجاج فى خلطة التتبيلة المحضرة مسبقًا

فى زيت غزير حار قلي صدور الدجاج ثم قومي بتصفيتها من الزيت واحضرى الخبز و ادهنيه بالمايونيز ثم ضعي به شريحة دجاج و فوقها شريحة طماطم و خس

