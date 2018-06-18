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أخبار العالم

إصابة 2 من سائقي المركبات في هجوم إرهابي لداعش بكركوك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:57 ص
إصابة إثنين من سائقي
إصابة إثنين من سائقي المركبات في هجوم إرهابي لداعش بكركوك
أ ش أ
أكد مسؤول محلي في مدينة ديالي العراقية ، اليوم الأحد ، أن إثنين من سائقي المركبات أصيبا في هجوم إرهابي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على طريق كركوك - بغداد.

وقال قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا مركبتين على طريق كركوك - بغداد ، قرب منطقة انجانه ، ما أسفر عن إصابة سائقي المركبتين وتم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وشهد طريق كركوك - بغداد المار في ديالي هجمات مسلحة خلال الأشهر الماضية خاصة قرب انجانه ، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

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