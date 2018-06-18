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حوادث

ربة منزل تقتل جارتها وتسرق مصوغاتها الذهبية بالمنوفية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:07 ص
صدى البلد
محمد احمد
تمكنت مباحث المنوفية، من كشف غموض العثور علي سيدة مقتولة داخل شقتها بعدة طعنات، حيث تبين أن وراء الواقعة جارتها لسرقة مصوغاتها الذهبية و٥ آلاف جنيه.

تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من " محمد.ع.ا " 57 سنة ومقيم قرية سدود باكتشاف وفاة شقيقته سناء 67 سنة ربة منزل ومقيمة بمفردها بمسكنها وعقب دفنها تبين سرقة مصوغاتها الذهبية فاكتشف شبه جنائية وطلب استخراج الجثة.

وقررت النيابة استخراج الجثة وتبين أن الجثة بها طعنات بالرقبة، وبتشكيل فريق بحث تبين أن وراء الواقعة "ه.ص.ن" ٣٠ سنة ربة منزل ومن المترددين علي المجني عليها بقصد السرقة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وقتل المجني عليها مستغلة ترددها عليها باستخدام سكين وتخلصت منها بإلقائها بالقمامة وسرقة ٤ غوايش و٥ آلاف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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