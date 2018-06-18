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فن

قلب أمه يتجاوز المليون في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، حاجز المليون جنيه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن حقق إيراد بلغ 1,380,577 في ثاني أيام عرضه، ليحل ثالثًا، بعد فيلم "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كريم فهمى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت واحمد سلطان وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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