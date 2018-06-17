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كأس العالم

نجم تونس: لقاء إنجلترا صعب ونسور قرطاج جاهزون فنيا وبدنيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:47 م
ساسى فرجانى
ساسى فرجانى
يسري غازي
أكد فرجاني ساسي نجم منتخب تونس أن مباراة نسور قرطاج أمام إنجلترا المقرر إقامتها غدا الاثنين في نهائيات مونديال روسيا فى غاية الصعوبة.

ويشارك منتخب نسور قرطاج بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول في المجموعة السابعة برفقة منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

وقال نجم المنتخب التونسي في تصريحات للموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن لقاء منتخب بلاده أمام إنجلترا صعبة للغاية لافتا الى أن عناصر نسور قرطاج تمتلك جاهزية قوية للقاء من النواحي الفنية والبدنية من أجل تحقيق نتيجة طيبة.

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