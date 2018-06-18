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اقتصاد

شيفرون تعين برازيليا رئيسا لعملياتها في فنزويلا بعد احتجاز مسؤولين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:01 ص
نفط
نفط
رويترز
عينت شيفرون الأمريكية المنتجة للنفط رئيس عملياتها في البرازيل ليدير أنشطتها في فنزويلا بعد احتجاز إثنين من المسؤولين التنفيذيين لأشهر، وهو ما أذكى توترات بين البلد العضو في منظمة أوبك وشركات النفط الأجنبية.

وأكدت شيفرون يوم الجمعة تعيين جافيير لا روزا، الذي كان رئيسا لشيفرون البرازيل منذ 2016، هذا الشهر رئيسا لشيفرون فنزويلا، ليحل محل مدير عام عمليات الشركة في فنزويلا كريستوفر واتلي.

ويأتي تعيين لا روزا بعد تنامي توترات بين الشركات النفطية الأجنبية والحكومة الفنزويلية في الأشهر الماضية مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأطلقت السلطات الفنزويلية هذا الأسبوع سراح إثنين من المسؤولين التنفيذيين تم احتجازهما منذ أبريل نيسان في إطار تحقيق مستمر حول فساد في قطاع النفط، وهو ما أثار قلق شركات أجنبية أخرى تعمل في إطار شراكة مع شركة النفط الحكومية.

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