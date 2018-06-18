نائبة: الحكومة لم تستغل المونديال في الترويج للسياحة المصرية

قالت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الحكومة لم تستثمر كأس العالم بالشكل الجيد في الترويج للسياحة المصرية من خلال البعثات التي سافرت إلى روسيا، مشيرة إلى أنه كان لابد من الاستعداد لاستغلال هذا الهدف منذ فترة كبيرة.



وأضافت "صقر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الاستعداد لهذا الحدث كان لابد أن يتم من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالتنسيق الخارجي والسياحة، من وزارات السياحة والاستثمار والهجرة والخارجية والرياضة، وهيئة الاستعلامات.



يشار إلى أن منتخب مصر الأول لكرة القدم تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والمرة الأولى منذ 28 عاما بعد تغلبه على نظيره الكونغولي بنتيجة 2-1.

