صحيفة تكشف أوامر بوتين الموجهة للإعلام الروسي خلال كأس العالم

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر أمرًا موجهًا لوسائل الإعلام الروسية بعدم نشر أخبار عن أي جرائم تحدث خلال فعاليات كأس العالم حتى شهر يوليو.



وأوضحت الصحيفة أن بوتين وجه أوامره لوسائل الإعلام، بالحفاظ على الصورة الإيجابية للبلاد خلال استضافتها لفعاليات كأس العالم 2018.



ولفتت إلى صدور أوامر موجهة إلى الشرطة الروسية بعدم الحديث عن أي جرائم قبل نهاية شهر يوليو، مشيرة إلى أن الأوامر التي أصدرها الرئيس الروسي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم 5 يونيو الماضي.



ووقع حادث دهس أمس في شارع "إلينكا" على بعد حوالي 200 متر من الميدان الأحمر، وهو أكبر ميادين العاصمة الروسية موسكو، حيث أسفر عن إصابة اثنتين من مشجعي منتخب المكسيك بالإضافة إلى ستة مشاة آخرين.



وقال المشتبه به في الحادث للمحققين إنه شعر بالنعاس وهو على عجلة القيادة، حسبما قالت شرطة موسكو.