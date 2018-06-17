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فن

ماجد المهندس يبدأ حفلته بجدة وسالم الهندي يستقبله

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:52 م
صدى البلد
سعيد فراج
وصل مساء اليوم الأحد الفنان العراقي ماجد المهندس، إلى مسرح (الجوهرة)، بالصالة المغطاة في جدة، لإحياء حفلته الغنائية بعد فقرة النجم الخليجي نبيل شعيل في ثالث أيام عيد الفطر، حيث كان في إستقبالهما سالم الهندي، مدير شركة روتانا المنظمة للحفل.

ووقف ماجد المهندس ونبيل شعيل أمام الكاميرات، التي التقطت لحظة دخولهما الحفل، وبدأوا بعدها تسجيل اللقاءات مع الصحافة والقنوات الفضائية.

وينتظر أن يختتم ماجد المهندس فقرة الحفل الأخيرة، إذ يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه باللهجة الخليجية التي يلهب بها حماس جمهوره.
ماجد المهندس يبدأ حفلته بجدة وسالم الهندي يستقبله
ماجد المهندس يبدأ حفلته بجدة وسالم الهندي يستقبله

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