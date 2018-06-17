مدرب سويسرا يحذر منتخبات المونديال بعد التعادل مع البرازيل

قال فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سويسرا، إن الفريق حقق بداية جيدة، بعد التعادل أمام البرازيل بهدف لكل منهما، في افتتاح مباريات الفريقين بالمونديال.



وتابع بيتكوفيتش عقب اللقاء: "أنا فخور بفريقي، كان لدى البرازيل المزيد من الفرص، لكننا حافظنا على الأمل، تمكنا من الضغط عليها والمضي قدمًا، فعلنا ذلك جيدًا".



وأضاف: "إنها بداية جيدة في هذه المرحلة، كنا نفتقد للجودة وكان من الصعب التحرر، كانت لدينا صعوبات لمدة 40 دقيقة تقريبًا، لكنني قلت لهم أن يبقوا هادئين وأن يؤمنوا بأنفسهم ويضغطوا بشكل أعلى قليلًا للحصول على المزيد من الفرص".



وواصل: "نعم، لقد ارتكبنا أخطاء ولكن لا يوجد شيء سيء للغاية، لعبنا بشكل جيد، بذكاء وأنا راضٍ عن المباراة، آمل أن يتم النظر لنا على محمل الجد، في آخر 22 مباراة خسرنا مرة واحدة، وليس من السهل التسجيل في مرمانا، تعادلنا أمام إسبانيا وأمام البرازيل، هذا الفريق يعرف كيف يلعب".