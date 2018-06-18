بعد زيادة أسعار المواد البترولية .. تجار يؤكدون: الارتفاع لن يؤثر على مواد البناء .. وشعبة البن تنفي تحريك الأسعار كرد فعل

"مواد البناء": زيادة الوقود لن تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت

شعبة البن تنفي تحريك أسعار القهوة مقابل زيادة أسعار الوقود



نفى تجار في استطلاع أجراه موقع "صدى البلد" الإخباري، تحريك أسعار عدد من السلع والمنتجات في الأسواق بسبب زيادة أسعار الوقود، حيث أكدت شعبة البناء عدم تأثر أسعار الأسمنت والحديد بزيادة تكلفة الوقود، وكذا شعبة البن.



أكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى أن زيادة أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار مواد البناء من حديد واسمنت، نظرا لأن 95 % من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، وليس الغاز، لافتا إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتعدى 5% وبقيمة لا تذكر فى السعر، حيث ان سعره يتوقف على سعر البليت فى الخارج وفقا للأسعار العالمية.



وقال الزيني فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن زيادة الوقود ستؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيها، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ12 جنيها كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيها للطن وبالتالى تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيرا إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة فى التكلفة الإنتاجية.



ولفت الزينى إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعا مع جمعية نقل البضائع الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائى، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.



نفى حسن فوزير، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن تتحرك أسعار البن بعد قرارات زياد أسعار الوقود الأخيرة، مؤكدا أن التأثير على أسعار البن سيكون طفيفا جدا إن وجد.



وأكد فوزي لـ "صدى البد"، أن استهلاك البن يشهد إقبالا كبيرا من جانب الشباب بعد التنوع الذي شهده السوق في الاستيراد وتنوع النكهات مشيرا إلى أن استهلاك مصر من البن في 2017 سجل 40 ألف طن.



وتوقع ارتفاع الاستهلاك المحلي للبن من 40 إلى 45 ألف طن بن خلال عام 2018، موضحا أن أسعار طن البن تختلف حسب بلد المنشأ، مشيرا إلى أن البن اليمني يتربع على عرش الأسعار حيث إنه الأعلى سعرا في السوق يليه البن الكولومبي والبرازيلي.