لمواجهة الكوارث .. نقيب السياحيين يقترح إنشاء صندوق للعاملين في القطاع .. تساؤل من النواب عن مصادر التمويل وآلية عمله .. نائب يطالب بالتقديم به كمشروع قانون

برلماني يطالب بتقديم مشروع قانون لإنشاء صندوق كوارث للسياحة

برلماني: الحكومة لن تصرف على صندوق الكوارث للسياحيين

أمين سياحة البرلمان: لسنا بحاجة إلى صندوق للكوارث للعاملين بالقطاع



تسببت ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث فوضوية في إلحاق الضرر بقطاع السياحة، وهو ما تسبب في تعرض العاملين بالفنادق وشركات السياحة لظلم كبير وإهدار للحقوق خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع باسم حلقة نقيب السياحيين إلى اقتراح إنشاء صندوق للطوارئ لصالح العاملين وعلي الغرف السياحية والفنادق ووزارة السياحة دعم هذا الصندوق، وهو ما قوبل ببعض التأييد من نواب لجنة السياحة بالبرلمان، ورفض البعض الآخر مشيرين إلى أهمية العمل من جانب الهيئات السياحية لتنشيط السياحة بشكل أكبر، ومطالبين بتوضيح آلية تمويل هذا الصندوق.



في البداية قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قطاع السياحة لم يصير مضمون وقد يحدث أي حادث عابرة في أي وقت يؤذي السياحة في مصر وجميع العاملين في قطاع السياحة والفنادق، لذلك لابد من حمايتهم وتأمينهم.



وأشاد "عبده" في تصريحات لـ "صدى البلد" بمقترح نقيب السياحيين بإنشاء صندوق للطوارئ لصالح العاملين وعلى الغرف السياحية والفنادق ووزارة السياحة ، لتأمين حياتهم ومعيشتهم ومساعدتهم في الظروف الطارئة، مطالبًا النقابة بتقديم مشروع قانون بإنشاء الصندوق للمجلس، موضحًا أنه سوف يساند مشروع القانون إلى أن يظهر للنور.



ومن جانبه قال النائب حسني حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق للطوارئ لصالح العاملين وعلى الغرف السياحية والفنادق ووزارة السياحة، أمر جيد للعاملين بقطاع السياحة، ولكن لا يمكن إنشاء الصندوق بدون تحديد آليات تمويله، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تقوم بالصرف على الصندوق.



وطالب "حافظ" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن يقوم نقيب السياحيين بتوضيح مصادر تمويل الصندوق وآليات التنفيذ والدعم، ووضع خطة لتمويل قطاع السياحة، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الفترة القادمة على تنشيط السياحة بشكل أكبر، وتعديل ثقافة المواطنين في التعامل مع السياح، وتعديل سلوكيات القائمين على السياحة بداية من العاملين في المطارات إلى المواطنين في الشوارع والباعة الجائلين.



بينما قالت النائبة غادة صقر أمين عام لجنة السياحة والطيران المدني، إننا لسنا بحاجة إلى انشاء صندوق للطوارئ لصالح العاملين وعلي الغرف السياحية والفنادق، مشيرة إلى أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات والغرف المسؤولة عن السياحة ولكن لا يقومون بعملهم على أكمل وجه.



وأضافت "صقر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه إذا قامت الهيئات المسؤولة عن السياحة وتنشيطها بعملها على أكمل وجه لن نكون في حالة أزمات أو كوارث في السياحة، مشيره إلى أن هناك العشرات من الهيئات التابعة لوزارة السياحة ولكنها لا تعمل بالجدية المطلوبة منها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي طالب جميع المواطنين بالعمل المستمر كلا بمكانه، لذلك لسنا بحاجة إلى صناديق جديدة أو هيئات جديدة .



وأشارت أمين لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الميزانية لا تسمح لتمويل الصندوق الكوارث الخاص بالسياحيين، مطالبة بتوضيح مصادر تمويله والقائمين والمسؤولين عليه.