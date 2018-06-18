كبار أوروبا يسقطون في أولى مباريات كأس العالم

فرط منتخب البرازيل في فوز كان في متناول يده، ليكتفي بالتعادل 1 / 1 مع سويسرا امس "الأحد" في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.



أرغم المنتخب السويسري، نظيره البرازيلي المرشح بقوة للفوز باللقب بقيادة نجمه نيمار، على التعادل 1-1، في روستوف في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.



وفي المجموعة ذاتها، كانت صربيا قد تغلبت على كوستاريكا 1- صفر في وقت سابق الأحد، فتصدرت المجموعة برصيد 3 نقاط.



واستمر مسلسل تعثر المنتخبات الكبيرة والمرشحة للقب في المونديال الحالي، فبعد سقوط إسبانيا بطلة 2010 في فخ التعادل أمام جارتها البرتغال 3-3، والأرجنتين حاملة اللقب مرتين أمام أيسلندا 1-1، جاء الدور على ألمانيا حاملة اللقب التي خسرت أمام المكسيك صفر-1 وصولًا إلى تعادل البرازيل أمام سويسرا.



ووحدها فرنسا بطلة 1998 ووصيفة بطلة أوروبا قبل عامين، نجحت في تحقيق الفوز وكان بصعوبة 2-1 على أستراليا، أحد أضعف المنتخبات التي واجهها الكبار حتى الآن في الدور الأول.



وخلافًا لعروضها في المباريات الودية الإعدادية حيث تألقت بشكل لافت، قدمت البرازيل عرضًا مخيبًا ولم تبادر إلى حسم نتيجة المباراة بعد افتتاحها التسجيل بداية الشوط الأول، ولا حتى عندما استقبلت شباكها هدف التعادل مطلع الشوط الثاني.



كما أن نجمها نيمار العائد إلى المنافسة مؤخرًا بعد غياب 3 أشهر بسبب كسر في مشط قدمه اليمنى، بدا بعيدًا عن مستواه المعتاد وباءت جميع محاولاته بالفشل إن كان في صناعة اللعب أو التسديد نحو المرمى، إلا ما ندر.