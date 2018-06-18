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برلمان

نائب يطالب بزيادة الحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار المحروقات

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:02 ص
اللواء صلاح أبو هميلة
اللواء صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
عبدالله خالد
قال اللواء صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع الدعم بشكل جزئي من على المحروقات، هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية من سد العجز الموجود في الموازنة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي لابد أن نقوم بإجراء العملية الجراحية لإنهاء الأزمة، ولا يمكن أخذ المسكنات.

وقال "أبو هميلة" في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه على النواب التواصل مع المواطنين وتوضيح الأمر لهم وخطورة الوضع الاقتصادي، وأن الأمر سوف يزداد سوءًا إذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات الصعبة التي لا بد من تحملها.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أهمية الرقابة من جانب الحكومة على الأسواق والتجار لكي لا يقوم التجار الجشعين باستغلال هذه الزيادة واحتكار المواد الغذائية لزيادة سعرها، وأيضًا الرقابة على المواقف لتطبيق التعريفة المعروفة في المواصلات، مطالبًا بدعم المواطن البسيط من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الحماية الاجتماعية في الموازنة.

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