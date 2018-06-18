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فن

تعرف على حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب بـ رأس سدر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:23 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حذفت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب إيفنت حفلته بإحدى القرى السياحية برأس سدر، المرتقبة في أغسطس المقبل، وذلك بعد دقائق من تدشين الإيفنت للترويج للحفلة التي ستكون ثاني حفلات ألبومه الجديد في هذا الصيف.

وأثيرت حالة من الجدل عقب حذف إيفنت الحفل، ليتساءل جمهور عمرو دياب حول حقيقة إلغائها، ولكن في حقيقة الأمر الحفل متفق عليه بالفعل ولكن لم يتم توقيع عقود نهائية لهذا الحفل، فقررت الصفحة الرسمية للهضبة حذف الإيفنت لحين التوقيع عليه بشكل رسمي.

وينتظر أن يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا ساهر له في جزيرة ميكونوس باليونان، وذلك يوم 26 يوليو المُقبل، وهو الموعد المرجح أن يطرح فيه ألبومه الصيفي الجديد فيه.
تعرف على حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب بـ رأس سدر

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