مدرب البرازيل يهرب من المسؤولية وينتقد القرارات التحكيمية

انتقد المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو "تيتي"، القرارات التحكيمية في مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة (1-1).



وقال تيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبو" البرازيلية عقب المباراة: "قد يعتقد البعض أننا نتحدث عن التحكيم كمبرر، لكن هذا ليس صحيحًا، لأن هناك خطأ واضحًا لصالح ميراندا، بالإضافة إلى ركلة جزاء لصالحنا".



وأضاف: "أخبرني ميراندا أنه كان يجب أن يسقط بطريقة أكثر وضوحًا كي يحتسب الخطأ في كرة الهدف، ولكنني رفض ذلك، كنا نعاني من تذبذب في الأداء، وسجلنا هدفًا وتراجعنا ثم استعدنا مستوانا".



وتابع: "التوتر كان شديدًا عندما قمنا بتسريع الأداء ولذلك فإن اللمسة الأخيرة كانت غير دقيقة".



وواصل: "يجب أن نركز على الأداء في هذه اللحظة ونحافظ أكثر على الكرة، في النهاية كان علينا أن نعمل أكثر وأنا لست سعيدًا بالنتيجة".



واستطرد: "أوافق على الانتقادات في كل الأهداف السابقة التي تلقيناها بالرأس، لكن اليوم كان هناك دفعًا واضحًا في هدف سويسرا".



وفسر تيتي التغييرات التي قام بها أثناء المباريات قائلًا: "كاسيميرو حصل على بطاقة صفراء، ونملك على مقاعد البدلاء لاعبًا رائعًا مثل فيرناندينيو".



وأكمل: "ريناتو أيضًا لاعب رائع وفيرمينو يملك ثقة عالية، أما باولينيو لم يكن في يومه الأفضل".



وأتم: "إنها المباراة الأولى، نريد أن نواصل اللعب بشكل جيد، والتغلب على ما حدث اليوم".