ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مدرب البرازيل يهرب من المسؤولية وينتقد القرارات التحكيمية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:21 ص
أدينور ليوناردو تيتي
أدينور ليوناردو "تيتي"
حسن العمدة
انتقد المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو "تيتي"، القرارات التحكيمية في مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة (1-1).

وقال تيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبو" البرازيلية عقب المباراة: "قد يعتقد البعض أننا نتحدث عن التحكيم كمبرر، لكن هذا ليس صحيحًا، لأن هناك خطأ واضحًا لصالح ميراندا، بالإضافة إلى ركلة جزاء لصالحنا".

وأضاف: "أخبرني ميراندا أنه كان يجب أن يسقط بطريقة أكثر وضوحًا كي يحتسب الخطأ في كرة الهدف، ولكنني رفض ذلك، كنا نعاني من تذبذب في الأداء، وسجلنا هدفًا وتراجعنا ثم استعدنا مستوانا".

وتابع: "التوتر كان شديدًا عندما قمنا بتسريع الأداء ولذلك فإن اللمسة الأخيرة كانت غير دقيقة".

وواصل: "يجب أن نركز على الأداء في هذه اللحظة ونحافظ أكثر على الكرة، في النهاية كان علينا أن نعمل أكثر وأنا لست سعيدًا بالنتيجة".

واستطرد: "أوافق على الانتقادات في كل الأهداف السابقة التي تلقيناها بالرأس، لكن اليوم كان هناك دفعًا واضحًا في هدف سويسرا".

وفسر تيتي التغييرات التي قام بها أثناء المباريات قائلًا: "كاسيميرو حصل على بطاقة صفراء، ونملك على مقاعد البدلاء لاعبًا رائعًا مثل فيرناندينيو".

وأكمل: "ريناتو أيضًا لاعب رائع وفيرمينو يملك ثقة عالية، أما باولينيو لم يكن في يومه الأفضل".

وأتم: "إنها المباراة الأولى، نريد أن نواصل اللعب بشكل جيد، والتغلب على ما حدث اليوم".

ترشيحاتنا

زلزال يضرب المكسيك بسبب فرحة الجماهير بالفوز على ألمانيا

اقض على جير الأسنان فى أقل من ربع ساعة

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

قناةltc توقف برنامج كلام فى الكورة لأجل غير مسمى بسبب التجاوزات

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو بعنوان رقم واحد

الزمالك يقرر التعاقد مع مدير فني أجنبي للموسم الجديد

انفوجراف| تعريفة سيارات الأجرة بالأقصر والدقهلية والقليوبية والمنوفية

نكشف مصير خالد جلال في جهاز الزمالك حال التعاقد مع مدرب أجنبي

نادية عمارة: النبي كان يحب النظر إلى ابنته رقية لهذا السبب

يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الان لجميع السرعات

بعد وفاة ماهر عصام .. 10 معلومات مثيرة لاتعرفها عن مرضه

روسيا تحرك سفنها الحربية إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهمة عسكرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟