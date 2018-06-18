بعد الكحك والوجبات الدسمة احرقى الدهون بهذا المشروب الخارق

الحصول على بطن مسطح بعد وجبات رمضان الدسمة وكحك العيد لم يعد مستحيلا مع هذا المشروب، فهو الهدف الذي تطمح معظم النساء إلى تحقيقه إليك مشروب سحري يمنع احتباس الماء وتكون الغازات وتجمع الدهون لديك يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.



كل ما تحتاجين ..

8 أكواب من الماء

ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور

حبة من الخيار متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة

حبة من الليمون متوسطة الحجم

12 ورقة نعناع أخضر طازج

ملعقة وسط من النعناع المجفف



طريقة تطبيق الوصفة ..

امزجي كل المكونات في وعاء على حدة إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي، تناولي من 4 إلى 5 أكواب من مائه خلال النهار لمدة أسبوع بجانب ممارسة التمارين الرياضية يساهم في إذابة دهون بطنك بشكل فعال وسريع.