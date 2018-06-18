أكبر تحرك قانوني ضد قناة beIN SPORT القطرية

كشفت صحيفة "سبق" السعودية أن مجموعة من كبار رياضي الوطن العربي دشنوا مبادرة كبيرة لإيصال رسائل احتجاجية للأمين العام لاتحاد كرة القدم "الفيفا" ضد مجموعة قنوات beIN SPORT القطرية، وذلك بسبب تعمد مذيعها والعاملين عليها بإقحام السياسة في الرياضة خلال تغطية مباريات مونديال كأس العالم 2018.



وقالت الصحيفة السعودية إن القائمين على المبادرة أطلقوا عليها "رياضة بلا سياسة"، حيث دعوا من خلالها جميع عشاق كرة القدم للمشاركة وتسجيل احتجاجهم على ممارسات القنوات القطرية.



وأضافت "سبق" أن المبادرة تطالب "الفيفا" بالتحرك الجاد والفوري تجاه التسييس المفضوح الذي تمارسه المجموعة القطرية، وتحديدًا ما بدر منها مع انطلاقة مونديال كأس العالم المقام حاليًا في روسيا بصفتها ناقلًا حصريًّا للمسابقة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ ارتكبت بذلك مخالفة نظامية؛ تستوجب المساءلة والعقاب.



وشدد القائمون على المبادرة على أن صمت "الفيفا" تجاه تجاوزات القنوات القطرية من شأنه أن يهز الثقة بالمنظمة الدولية ومبادئها؛ وهو ما قد يفتح الباب واسعًا أمام تسييس الرياضة والتسييس المضاد؛ وهو ما قد يُخرج المتعة الكروية والرياضية عن نصابها الصحيح والسليم.