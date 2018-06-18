ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

هازارد يوضح الفارق بين مارتينيز وسلفه

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:25 ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
حسن العمدة
أشاد إيدين هازارد، لاعب وقائد بلجيكا، بالمدرب الحالي روبرتو مارتينيز، مؤكدًا أنه يملك المزيد من الخبرة مقارنة بالمدرب السابق مارك ويلموتس.

وقال هازارد في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" عن كونه قائدًا للمنتخب: "كنت دائما أقول أنني جيد في هذا المجال، عندما أتحدث يستمع الجميع لي، إنه يعطيني المزيد من الرغبة على الأرض".

وحول مارتينيز قال "كان مارك ويلموتس أقرب للاعبين، مثل الأب الروحي، خسرنا اليورو وخرج، مارتينيز لديه خبرة أكثر كمدرب من الناحية التكتيكية، إنه يعرف أكثر، ولكن سيتم الحكم على النتائج في روسيا".

وأضاف "التحول هو نقطة قوتنا، هذا يشبه قليلًا ما يحدث في تشيلسي، عندما نحصل على الكرة فإننا نتقدم بسرعة كبيرة".

وعن موسمه مع تشيلسي قال :"سأكون صادقًا معك، أنا أشعر براحة، لكنني أحس بخيبة أمل كبيرة، في البداية كان الموسم استثنائيًا، ولكن في فبراير شعرت بخيبة أمل، خاصة أمام برشلونة، من حسن الحظ أننا فزنا بالكأس في نهاية الموسم".

ترشيحاتنا

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو بعنوان رقم واحد

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

نجم الأهلي يعقد قرانه على نجلة المدير الفني السابق للزمالك

المصريون يشربون 45 ألف طن بن خلال 2018

الآن.. بث حي ومباشر لمباراة ألمانيا والمكسيك الشوط الثاني

الإعلان عن حالات تجسس وغش بين منتخبات كأس العالم في روسيا

الزمالك يقرر التعاقد مع مدير فني أجنبي للموسم الجديد

بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل موقعة البرتغال .. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

5 أمور ترجح كفة مصر للفوز على روسيا في لقاء الثلاثاء

بعد السيجار .. مارادونا يتهم بالعنصرية بسبب هذا التصرف

المرور تواصل حملاتها للتأكد من ضبط تعريفة الركوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟