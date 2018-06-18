هازارد يوضح الفارق بين مارتينيز وسلفه

أشاد إيدين هازارد، لاعب وقائد بلجيكا، بالمدرب الحالي روبرتو مارتينيز، مؤكدًا أنه يملك المزيد من الخبرة مقارنة بالمدرب السابق مارك ويلموتس.



وقال هازارد في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" عن كونه قائدًا للمنتخب: "كنت دائما أقول أنني جيد في هذا المجال، عندما أتحدث يستمع الجميع لي، إنه يعطيني المزيد من الرغبة على الأرض".



وحول مارتينيز قال "كان مارك ويلموتس أقرب للاعبين، مثل الأب الروحي، خسرنا اليورو وخرج، مارتينيز لديه خبرة أكثر كمدرب من الناحية التكتيكية، إنه يعرف أكثر، ولكن سيتم الحكم على النتائج في روسيا".



وأضاف "التحول هو نقطة قوتنا، هذا يشبه قليلًا ما يحدث في تشيلسي، عندما نحصل على الكرة فإننا نتقدم بسرعة كبيرة".



وعن موسمه مع تشيلسي قال :"سأكون صادقًا معك، أنا أشعر براحة، لكنني أحس بخيبة أمل كبيرة، في البداية كان الموسم استثنائيًا، ولكن في فبراير شعرت بخيبة أمل، خاصة أمام برشلونة، من حسن الحظ أننا فزنا بالكأس في نهاية الموسم".