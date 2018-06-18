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بنات البلد

دون مسكنات نوع من الخضراوات الورقية يخلصك من الصداع

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى دوما من الصداع ما يشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك محاربة تلك الصداع وتخفيف ألم الرأس بوصفة سحرية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

كل ما تحتاجين..
حفنة من أوراق النعناع
القليل من أي نوع من الزيت النباتي

طريقة تطبيق الوصفة ..

اسحقي أو اطحني بضع أوراق من النعناع الطازج أو المجفف ثم نعميها باستخدام القليل من الماء لمدة دقيقتين و ضعي هذه الوصفة على شكل كمادات على مناطق الألم واتركي الكمادات لمدة عشر دقائق إلى أن يختفي الألم.

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