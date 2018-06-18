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حوادث

مصرع طفل صدمه قطار بقنا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:37 ص
مصرع طفل صدمه قطار
مصرع طفل صدمه قطار بقنا
يوسف رجب
لقى طفل مصرعه على مزلقان السكة الحديد بمدينة دشنا، أثناء محاولته العبور أمام القطار القادم من قنا.

تلقى اللواء علاء العياط- مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا، بمصرع حماده حمتو كمال 14 عاما، صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان الجبانة بوسط المدينة.

تم نقل جثه القطار إلى مشرحة مستشفى فاو، وتم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

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