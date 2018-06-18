وزير الداخلية الإيطالي : لن نعد ممسحة أقدام أوروبا

علق وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني على وصول السفينة "أكواريوس" إلى مدينة فالنسيا الإسبانية، بعد أن تم رفض رسوها في إيطاليا، قائلا : "إنه مؤشر على أن شيئا ما يتغير، لن نعد ممسحة أقدام أوروبا".



وتابع وزير الداخلية الإيطالي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن قرار رفض استقبال سفن تابعة لجمعيات خيرية تقل مهاجرين تم إنقاذهم من البحر يظهر أن البلاد لن تعد ممسحة أقدام أوروبا.



وفي اجتماع حاشد، للانتخابات المحلية في بلدة سيرينيو، بالقرب من مدينة ميلانو، قال سالفيني أيضا إن إيطاليا دولة لم تعد محتلة، لم تعد مستعبدة لأوروبا، وحث إسبانيا وشركاء آخرين بالاتحاد الأوروبي على مواصلة استقبال المهاجرين عبر البحر.