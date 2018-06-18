جرحى فلسطين في العريش: مصر وجيشها فوق رأسنا والله يحييهم

أثنى الجرحى الفلسطينيون بمستشفى العريش العام على دور مصر لدعمها المستمر للقضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني، وقدموا الشكر لإدارة المستشفى للرعاية الطبية المقدمة لهم، حيث يوجد 8 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج المناسب.



ووجه المصاب ضياء حمد بسام أحمد شكره إلى مصر والقيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي قرر فتح معبر رفح فورا لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية، وتوجيه وزارة الصحة بتقديم الرعاية الكاملة لهم خاصة بعد ان استقرت حالته وتحسن كثيرا من إصابته خلال أحداث الحدود جنوب القطاع بطلق ناري، حيث كان يشارك في نقل المصابين من منطقة الحدود جنوب قطاع غزة، وتم نقله إلى مستشفى العريش وسط تسهيلات بمعبر رفح البرى.



وقال شكري محمد مرافق لمصاب ضياء حلمي: استقبلنا الأشقاء المصريين استقبال الأبطال بمجرد وصولنا إلى معبر رفح حيث اهتموا كثيرا بالحالة في قسم الاستقبال والطوارئ، الأطباء استلموا الحالة فورا وتعاملوا معها، وقال إنه يتمنى ان تعود الاوضاع في قطاع غزة الى سابقها حتى يسهل عمليات السفر والانتقال من وإلى قطاع غزة بيسر وسهولة.



أما المصاب أحمد مروان، قال لا يمكن ان أنسى أبدا مشهد الجندي المصري بالمعبر عندما احتضنني وقبل رأسي، وهو ما جعلني أبكي بشدة، لأن هناك إعلاما مشبوها ومضللا يعمل ضد مصر، وختم مروان حديثه قائلا: «مصر وجيشها فوق رأسي والله يحييهم».