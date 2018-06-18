صرف 60% من مقررات الدقيق لأبناء سيناء

قال فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء إنه تم صرف 60% دقيق للمواطنين حاملي بطاقات الخبز المدعم، وجار صرف باقي المقررات التموينية بداية من اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد راشد أنه تم دخول 40 طن خضراوات وفاكهة قادمة من سوق العبور إلى العريش والشيخ زويد، موضحًا أن نصيب الأخيرة نحو 16 طنا.



وأضاف أن مدن الحسنة ونخل وبئر العبد تحصل على احتياجاتها من الخضراوات والفاكهة من محافظة السويس.