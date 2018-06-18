لعنة حامل اللقب تطارد كبار أوروبا وإنجاز تاريخي لمنتخبات جديدة

حقق منتخب المكسيك مفاجأة مدوية بفوزه على حامل اللقب ألمانيا 1-0 مساء الأحد، في اليوم الرابع من منافسات كأس العالم 2018.



وفي اليوم ذاته، سقطت البرازيل المرشّحة الأبرز للمنافسة على اللقب في فخ التعادل مع سويسرا 1-1، فيما تصدّرت صربيا المجموعة الخامسة بتغلّبها على كوستاريكا 1-0.



- البرازيل وسويسرا:



- فازت البرازيل في مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات لها أمام منتخبات أوروبية في نهائيات كأس العالم مقابل تعادلين و4 هزائم، وهذا الفوز جاء على كرواتيا بنتيجة 3-1 في نسخة 2014.



-هدف فيليب كوتينيو هو الـ37 للمنتخب البرازيلي من خارج منطقة الجزاء في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، أي أكثر بـ11 هدفا على الأقل من أي منتخب آخر.



- ارتكب ضد نيمار 10 مخالفات في المباراة، وآخر لاعب ارتكب ضده عدد مخالفات أكبر من ذلك، هو الإنجليزي آلان شيرر أمام تونس في مونديال 1998 (11 مخالفة).



- أصبح البرازيلي جابريل جيسوس أصغر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم (21 سنة و75 يوما)، منذ مشاركة كاكا في مونديال 2002.



- تم تسجيل 10 أهداف من آخر 12 تسديدة على مرمى البرازيل في نهائيات كأس العالم.



- ساهم السويسري ستيفن زوبير في تسجيل 6 أهداف لمنتخب بلاده في آخر 6 مباريات دولية لعبها كأساسي (4 أهداف وتمريرتان حاسمتان).



- المكسيك وألمانيا:



-هذا ثالث مونديال على التوالي يفشل فيه حامل اللقب في تحقيق الفوز خلال المباراة الأولى، حيث تعادلت إيطاليا مع باراجواي 1-1 في مونديال 2010، وخسرت إسبانيا أمام هولندا 1-5 في مونديال 2014.



- خسرت ألمانيا مباراتها الافتتاحية في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعدما سقطت أيضا أمام الجزائر 1-2 في مونديال 1982، إلا أنها وصلت للمباراة النهائية في تلك البطولة.



- شارك المكسيكي رافائيل ماركيز في الشوط الثاني من المباراة أمام ألمانيا، ليظهر في 5 خمس بطولات كأس العالم مختلفة، وهو ما حققه أيضا كل من مواطنه أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس.



- فشلت ألمانيا في تكرار ما فعلته في نهائيات العام 1998، عندما تأخّرت في النتيجة أمام المكسيك بهدف وحيد، قبل أن تقلب النتيجة في صالحها (2-1).



- تمكن المكسيكي هيرفينج لوزانو من تسجيل هدف من تسديدته الأولى بين الخشبات الثلاث بالبطولة، علما بأنه أحرز 4 أهداف من 5 تسديدات على المرمى في تصفيات منطقة الكونكاكاف المؤّهلة إلى نهائيات كأس العالم الحالية.



- أنهت الهزيمة سلسلة من الانتصارات المتتالية لألمانيا في مبارياتها الافتتاحية بنهائيات كأس العالم، والتي بلغ عددها 7 مباريات.



- قام حارس مرمى المنتخب المكسيكي جييرمو أوتشوا بـ9 تصديات أمام ألمانيا، وهو أكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة للمكسيك بتاريخ البطولة منذ العام 1966.



- شهدت المباراة تسديد 9 كرات بين الخشبات الثلاث في شوطها الأول، وهو أكبر عدد من التسديدات على المرمى في الشوط الأول خلال نهائيات كأس العالم منذ مباراة توجو وفرنسا عام 2006.



- أنهى هدف لوزانو فترة طويلة بقيت فيها ألمانيا غير متأخرة بالنتيجة في نهائيات كأس العالم، وبلغت مدتها 663 دقيقة، وآخر مرة تخلّف خلالها المانشافت في النتيجة كانت أمام غانا في عام 2014.



- هذه أول خسارة للمنتخب الألماني أمام المكسيك في نهائيات كأس العالم بعدما تقابلا 3 مرات، حيث فاز المانشافت مرتين وخسر مرة واحدة.



- صربيا وكوستاريكا:



-هدف ألكسندر كولاروف هو ثالث هدف يتم تسجيله من ركلة حرة مباشرة في النهائيات الحالية، وهو ما يعادل ما تم تسجيله من ركلات حرة في مونديال 2014.



- خاضت كوستاريكا المباراة بأكبر معدّل أعمار في تشكيلتها الأساسية بتاريخ مشاركاتها في البطولة (29 عاما و346 يوما).



- هذه أول مرة لم تتمكّن فيها كوستاريكا من هز الشباك في مباراتها الافتتاحية بالبطولة، بعدما نجحت في تحقيق ذلك في مشاركاتها الأربع الماضية.