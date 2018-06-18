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اقض على آلام الصداع بهذه الطرق الطبيعية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
علا أحمد
ترغبين التخلص من مشكل آلام الصداع ولا تعلمى أفضل الطرق الطبيعية للحصول على ما ترغبين ومللت من الطرق التقليدية التي لا تجلب لك نتيجة مرضية، وتسعي للوصول إلى طريقة طبيعية وآمنة بديلا للطرق الأخرى، كما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى فهناك طريقة طبيعية للتخلص من مشكلة الصداع النصفي.

فبحسب ما ذكر في الموقع، فإن استنشاق زيت الزيتون لمدة ٥ دقائق يساعد فى تنشيط تدفق الدم في الجسم وهو ما يساعد فى القضاء على مشكلة الصداع النصفي، بالإضافة إلى ذلك فأن تلك الطريقة تساعد فى تنشيط الجسم والحيوية وهو مل يقلل من ضغط الدم.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن استنشاق زيت اللافندر يساهم في القضاء على الالتهابات التي تسبب مزيدا من الصداع النصفي.

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